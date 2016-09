Neckartailfingen (pol) - Keine Chance den Unfall zu verhindern, hatte die Fahrerin eines Mercedes am Donnerstagnachmittag in der Ziegelhaldenstraße in Neckartailfingen. Dort fuhr laut Polizei kurz vor 17 Uhr ein 13-jähriger Junge auf dem Fahrrad zunächst den linken Gehweg ortsauswärts. Etwa 20 Meter nach der Einmündung Lichtenaustraße fuhr er, ohne auf den Verkehr zu achten, zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn und stieß gegen das vordere rechte Fahrzeugeck des Mercedes. Beim Aufprall zog er sich schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Mercedes entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.

Anzeige