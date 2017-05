Filderstadt (pol) - Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Dienstagmorgen nach einer 13-Jährigen gefahndet, die vorgab, entführt worden zu sein.

Anzeige

Gegen 10.30 Uhr hatte sich das Mädchen bei der Polizei über Notruf gemeldet und angegeben, von einem Mann entführt und in den Wald geschleift worden zu sein. Dieser hätte sie an einen Baum gefesselt und wäre anschließend wortlos gegangen.

Anzeige

Sofort rückten zahlreiche Streifenwagen aus und ein Polizeihubschrauber stieg auf, um nach dem Kind, das seinen Standort nur ungefähr beschreiben konnte, zu suchen. Im Rahmen der Fahndung konnte das Kind gegen elf Uhr in einem Waldgebiet in der Nähe der Straße Auf der Heid an einen Baum gefesselt aufgefunden werden.

Sie war unverletzt, so dass der mit angerückte Rettungsdienst nicht eingesetzt werden musste. Schnell stellte sich bei den nachfolgenden Ermittlungen heraus, dass sich das strafunmündige Kind selbst an den Baum gebunden und die ganze Entführung nur ausgedacht hatte, wohl um Aufmerksamkeit zu erreichen. Derzeit wird geprüft, ob die Einsatzkosten in Rechnung gestellt werden können.