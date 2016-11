Aichtal (pol) - Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Montagmorgen, gegen 8.40 Uhr, in Grötzingen ereignet. Eine 42-jährige Renault-Fahrerin befuhr die Raiffeisenstraße von der Ortsmitte herkommend und wollte nach links auf den Parkplatz eines Supermarkts abbiegen. Ein nachfolgender 50-jähriger Audi-Fahrer hielt verkehrsbedingt hinter ihr an. Ein ihm nachfolgender 22-jähriger VW Polo-Fahrer bemerkte dies zu spät und wich nach links aus. Sein Wagen streifte laut Polizei zunächst den Audi und kollidierte anschließend mit dem Renault. Die 42-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Der Audi und der Renault mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

