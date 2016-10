Ostfildern (pol) - Nur leichte Verletzungen hat sich ein 12-jähriges Mädchen zugezogen, als sie am Montagnachmittag in der Niemöllerstraße über die Straße rannte und von einem Auto erfasst wurde. Eine 24-jährige Fahrerin eines VW Polo war gegen 14 Uhr auf der Niemöllerstraße, aus Richtung Ortsmitte Scharnhäuser Park herkommend, in Fahrtrichtung Scharnhausen unterwegs. Unmittelbar vor der Einmündung Helmut-Hirt-Straße kam plötzlich das Mädchen von rechts nach links über die dortige Fußgängermarkierung auf die Straße gerannt. Die Autofahrerin, die Grün hatte, konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste das Kind vorne links im Bereich der Motorhaube. Beim Sturz zog sich die 12-Jährige leichte Verletzungen zu und wollte sich selbständig zusammen mit den Eltern in ärztliche Behandlung begeben. Am Auto entstand nur ein geringer Schaden.

