Wendlingen (pol) - Am Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, wurde ein 11-jähriger Junge in der S-Bahnlinie S1 zwischen den Haltepunkten Ötlingen und Wendlingen von mindestens fünf unbekannten Jugendlichen körperlich attackiert. Einer der Jugendlichen stellte dem 11-Jährigen laut Polizei nach dem Einstieg in Ötlingen offenbar grundlos das Bein. Um weiterem Ärger aus dem Weg zu gehen, begab sich der Junge daraufhin Richtung Zuganfang. Zwei der Heranwachsenden stellten ihm hier erneut jeweils ein Bein, sodass der 11-Jährige zu Boden fiel und sich leicht am Knie verletzte. Nach Halt in Wendlingen verließ der 11-Jährige die S-Bahn und vertraute sich zuhause seiner Mutter an, welche die Landespolizei aufsuchte. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnumer 0711/87035-0 zu melden.

Anzeige