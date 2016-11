Esslingen (pol) - Mit schweren Verletzungen ist ein elfjähriges Kind am Donnerstagnachmittag in eine Klinik eingeliefert worden, nachdem es unachtsam über die Straße und gegen ein vorbeifahrendes Auto gerannt ist. Das Mädchen war mit ihren Mitschülerinnen gegen 16 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Neckarstraße von der Schule kommend auf dem Heimweg. Als sie ihren Bus auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen sah, rannte sie laut Polizei zwischen zwei geparkten Fahrzeugen und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn. Das Kind prallte gegen den von links kommenden Mercedes eines 70-Jährigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Fahrer keine Chance den Unfall zu verhindern. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

