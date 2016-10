Nürtingen (pol) - Am Donnerstagmittag ist der 30-jährige Fahrer eines VW Caddy in der Neuffener Straße auf den Ford Fiesta einer 81-Jährigen gefahren. Laut Polizei musste die Fahrerin des Ford Fiesta verkehrsbedingt stoppen. Dies bemerkte der VW-Fahrer hinter ihr zu spät und krachte in das Fahrzeugheck. Beim Aufprall wurden beide Fahrer verletzt und vom Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-Jährige wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung stationär aufgenommen. An den Autos entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Anzeige