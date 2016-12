Leinfelden-Echterdingen (pol) - Von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden ist am Dienstagabend ein 10-jähriges Mädchen, das an der Einmündung Hebbelweg in die Stuttgarter Straße bei Rotlicht die Fußgängerfurt überquerte. Ein 48 Jahre alter Lenker eines Smart war laut Polizeiangaben gegen 20.45 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Musberger Straße unterwegs. Als er an die Signalanlage an der Einmündung Hebbelweg kam, wechselte diese gerade von Grün auf Gelb. Der 48-Jährige passierte die Haltelinie und fuhr über die Fußgängerfurt. In diesem Moment rannte das Mädchen vom linken Fahrbahnrand bei Rot zeigender Fußgängerampel vom Hebbelweg auf die Stuttgarter Straße direkt vor das Auto. Es wurde frontal erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Schwer verletzt kam es nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in die Klinik. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle hinzugezogen. Neben dem Rettungsdienst war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme musste die Stuttgarter Straße für etwa eine Stunde einseitig gesperrt werden.

