Filderstadt (pol) – Eine Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 10 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Ortsumgehung Bonlanden ereignet hat. Ein 27-jähriger Fahrer war mit seinem Auto in Richtung Degerlocher Straße unterwegs. An der Einmündung zur Degerlocher Straße erkannte er zu spät, dass der Verkehr ins Stocken geraten war und krachte frontal mit seinem Peugeot in den Wagen einer 31-Jährigen. Diese wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

