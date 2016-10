Von Greta Gramberg

Der Gemeinderat Plochingen hat dem Bebauungsplanentwurf für das Gebiet „Oberer Haldenweg“ zugestimmt. Die relativ kleine Fläche inmitten bestehender Häuser ist sehr umstritten. Anwohner fürchten durch künftige Neubauten mehr Verkehr, Lärm und einen Hangrutsch durch die Erdarbeiten. Die Planer sind in der Sitzung am Dienstag zwar auf alle Einwände eingegangen. Doch was sie zu erzählen hatten, hat noch immer nicht allen Betroffenen gepasst.

Ein Areal von lediglich einem halben Hektar beschäftigt Plochingen nun seit mehr als drei Jahren. Im Juli 2013 hatte der Gemeinderat beschlossen, anstelle