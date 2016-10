Zweitwohnungen sollen sich rentieren

PLOCHINGEN: Stadt rechnet mit Mehrertrag aus Steuern ab 2017

So umstritten sie war, so gemäßigt zeigten sich nun ihre Kritiker: Die Zweitwohnungssteuer, die seit diesem Jahr in Plochingen erhoben wird, macht aktuell zwar noch mehr Kosten als Erträge. Das soll sich 2017 aber ändern.