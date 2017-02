Weilheim (tb) - Die Bürgermeisterwahl geht am Sonntag in Weilheim in die zweite Runde. Im Rennen sind noch Amtsinhaber Johannes Züfle und Hendrik van Woudenberg. Klar ist, dass dieses Mal entschieden wird, wer in den nächsten acht Jahren auf dem Chefsessel im Rathaus Platz nehmen darf. „Der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt“, verdeutlicht Ordnungsamtsleiter Helmut Burkhardt. Das Wichtigste aus seiner Sicht ist, dass möglichst viele Weilheimer zur Wahl gehen. Im ersten Wahlgang hatte Johannes Züfle die erforderliche absolute Mehrheit mit 49,8 Prozent ganz knapp verpasst. Hendrik van Woudenberg landete mit 30,8 Prozent auf dem