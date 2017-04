Unterensingen (dpa/lsw/red) - In einer Wohnung in Unterensingen haben Ermittler am Freitag zwei tote Kinder gefunden. Bei den getöteten Kindern handelt es sich um einen Jungen und ein Mädchen im Alter von vier und acht Jahren, hieß es.

Am Freitagvormittag, gegen 6.45 Uhr, meldete eine Anruferin bei der Polizei, dass ein Mann auf dem Aichtalviadukt außerhalb des Brückengeländers stehe. Die daraufhin sofort anfahrenden Rettungskräfte konnten jedoch nicht mehr verhindern, dass sich der Mann von der Brücke stürzte. Wenig später ging ein weiterer Notruf ein, dass in der Wohnung des Verstorbenen seine beiden Kinder leblos aufgefunden worden waren. Als Rettungskräfte und Polizei in der Wohnung eintrafen, konnte der Notarzt nur noch den Tod der Kinder feststellen. Eine Obduktion soll Aufschluss über die genaue Todesursache geben. Spezialisten der Kriminalpolizei haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Die Familienangehörigen werden psychologisch betreut.

