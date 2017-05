Der Städtische Verkehrsbetrieb Esslingen (SVE) will innerhalb von zehn Jahren den Anteil an elektrisch betriebenen Bussen im öffentlichen Nahverkehr von derzeit 21 auf 63 Prozent erhöhen. Dadurch würden der Esslinger Norden sowie die Strecken nach Zell und Obertürkheim in das Netz elektrisch betriebener Busse eingebunden. Das würde in einigen Bereichen auch ohne Oberleitungen funktionieren, denn die neuen Elektrohybrid-Busse können etwa 15 Kilometer im Batteriebetrieb fahren.

