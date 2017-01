Hochdorf (gg) - Bei der Wahl ihres Bürgermeisters am Sonntag, 29. Januar, können die Hochdorfer zwischen zwei Kandidaten entscheiden. Neben Amtsinhaber Gerhard Kuttler hat auch der 36 Jahre alte Sportwissenschaftler Benjamin Haar im November seinen Hut in den Ring geworfen. Nach Angaben von Hauptamtsleiterin Dörthe Wimmer sind bis zum Ende der Frist am vergangenen Donnerstag keine weiteren Bewerbungen eingegangen. Am Montagabend tagt der Gemeindewahlausschuss, um über die Zulassung der zwei Kandidaten zu befinden.

Der 39 Jahre alte Gerhard Kuttler ist Diplomjurist und seit 2009 Rathauschef der Gemeinde. In seinem Wahlkampf unter