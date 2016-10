(aia) -Der Baubeginn der Flüchtlingsunterkünfte bei der Schurwaldhalle in Aichwald rückt näher. Nachdem die erste Ausschreibung für die Sammelunterkunft des Landkreises und die Anschlussunterbringung der Gemeinde so hohe Preise erbracht hatte, dass sie zurückgezogen wurde, sieht es nun im zweiten Anlauf deutlich besser aus. Ortsbaumeister Ansgar Voorwold gab im Gemeinderat das neue Ergebnis bekannt: Der Anteil der Gemeinde für ihr Gebäude liege bei 1,8 Millionen Euro netto, das seien immerhin 300 000 Euro weniger als bei der ersten Ausschreibung: „Wir befinden uns langsam wieder in dem Bereich, der einmal vorgesehen war.“

Zunächst