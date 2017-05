Ein Mann, ein Wort: Andreas „Anne“ Kenner hatte angekündigt, sich mit 60 aus dem Organisationsteam der Kirchheimer Musiknacht zurückzuziehen, nach der 20. Ausgabe ist tatsächlich Schluss für ihn. Seine zusätzlichen Verpflichtungen als Landtagsabgeordneter seit 2016 machen es ohnehin immer schwerer, sich in seiner Freizeit um die Sache zu kümmern. Aber in Frage steht die Zukunft des größten Sommerfestes in Kirchheim nicht wegen des Rückzugs von „Anne“ Kenner. Michael Holz, mit seinem Team der verbliebene „Musiknacht-Macher“, redet Klartext: „Die Auflagen werden jedes Jahr schärfer, es wird immer komplizierter und