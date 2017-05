Zufriedene Mitarbeiter sind das Ziel„Job-Sharing darf Karriere nicht bremsen“

KREIS ESSLINGEN: Auch Väter nutzen Teilzeitmodelle in den Kliniken - Handhabung bei Oberärzten noch unterschiedlich

Als Oberarzt in Teilzeit gehen? „Vor zehn Jahren wäre so ein Arzt komisch angeguckt worden“, sagt Elvira Benz, stellvertretende Geschäftsführerin der Medius-Kliniken. Heute gibt es Abteilungen, in denen alle Oberärzte in Teilzeit arbeiten. Flexible Zeitmodelle sind ein Instrument, mit dem sich die Kliniken des Landkreises als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Auf einem Markt, der um gutes Personal buhlt und der Nachwuchs rar ist, ist das Zertifikat „familienfreundlich“ viel Wert.