Anlass zu Freudensprüngen gibt es bei den neun Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis Esslingen beileibe nicht. Dennoch sei man mit 2016 „nicht unzufrieden“. So drückte es gestern Heinz Fohrer, der Vorsitzende der Bezirksvereinigung, aus, als er die Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr vorstellte. Die Bilanz hat zwei unterschiedliche Seiten: Bei den Einlagen und beim Kreditvolumen der Kunden gab es voriges Jahr ein erfreuliches Plus von gut fünf Prozent. Doch die Zinseinnahmen gehen weiter in den Keller. Erstmals mussten die Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis ein Minus von 1,1 Prozent hinnehmen.