Zeitgemäß Deutsch lernen

OSTFILDERN: Ein Jahr „DAT Wifibox“ - Projekt mit Computern und Sprachsoftware weiter gut besucht

(red) - Am ersten Weihnachtsfeiertag 2015 öffneten die drei Container auf einem Brachgelände im Scharnhauser Park zum ersten Mal ihre Türen. Seither können in der „DAT Wifibox“ Asylbewerber an Computern Deutsch lernen und kostenfrei ins Internet. Der Freundeskreis Asyl Ostfildern, der das Projekt betreut, zieht nach einem Jahr eine positive Bilanz.