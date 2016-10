(red) -Die Wurzel Mediengruppe mit Sitz in Waiblingen hat mit Wirkung zum 1. Oktober die Druckerei Schefenacker GmbH & Co. KG in Deizisau übernommen. Alle 14 Arbeitsplätze bleiben erhalten. Der Betrieb wird unter dem Namen Schefenacker Medien GmbH & Co. KG weitergeführt. Till Wacker leibt dem Unternehmen weiterhin als Geschäftsführer erhalten. Die Druckerei Schefenacker wurde Ende der 1950er-Jahre von Erwin Schefenacker gegründet und hat sich mittlerweile auf die Herstellung von hochwertigen und umfangreichen Katalogen spezialisiert.

