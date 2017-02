Wunsch nach Kooperation ist überdeutlich

WERNAU: Fachleute und Vereinsmitglieder erarbeiten Empfehlungen zur Sportentwicklung - Parallelstrukturen, Dachverband oder Großverein?

Das Sportangebot in Wernau weist wenige Schwächen auf. Das ist eine zentrale Aussage aus dem Sportentwicklungsplan, den das Institut IKPS im Gemeinderat präsentierte. Dennoch haben die Fachleute der Stadt eine komplizierte Hausaufgabe gestellt: Eine Kooperationsform für die Sportvereine zu finden. Damit verbunden ist die bedarfsgerechte Optimierung der Sportstätten: ein neuer Kunstrasenplatz plus Umwidmung einer Tennishalle in eine Turnhalle.