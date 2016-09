(red) - Der indische Bischof Sarat Nayak, in der hiesigen Kirchengemeinde gut bekannt, kommt am Sonntag, 2. Oktober, in Begleitung eines neuen Bischofs nach Aichschieß.

Seit der Unterzeichnung einer Partnerschaft am Martinsfest 2012 zwischen der kath. Kirchengemeinde Baltmannsweiler/Aichwald und der Diözese Berhampur in Indien hat sich viel ereignet. Ziel der Partnerschaft ist eine verbesserte Ausbildung der Kinder der in niedriger sozialer Schicht angesiedelten Christen. Der Schwerpunkt der Förderung ist die vor rund drei Jahren erbaute English Medium School St. Peters in Mohana. Durch Patenschaften und Spenden kann mittlerweile