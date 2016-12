Von Greta Gramberg





Es ist amtlich: Das Stadtbad wird abgerissen, da hilft auch kein Lamentieren über Fehler in der Vergangenheit. Die Auswirkungen für die Schwimmabteilungen der DLRG Reichenbach und des TV Plochingen sind gravierend. Über Jahre hinweg werden sie massive Probleme haben, ihre Mitglieder zu halten. Rathaus und Gemeinderat haben immer wieder betont, dass sie den beiden Clubs in dieser Notlage beistehen wollen. Diese Versprechen gilt es einzuhalten. Es müssen bessere Trainingszeiten in den Nachbarkommunen ausgehandelt werden, woran Bürgermeister Buß dem Vernehmen nach schon arbeitet. Und der Neubau einer Turnhalle mit Schwimmbecken sollte nicht ein allzu fernes Projekt sein, sondern mittelfristig in die Tat umgesetzt werden - wofür schon jetzt die Finanzplanung beginnen müsste. Einerseits, weil das Gegenteil ein Armutszeugnis wäre für Plochingen, als Stadt mit einem der zehn größten Gymnasien des Landes. Andererseits weil sonst der Schwimmsport in Plochingen und Umgebung langsam ausstirbt.