Es war ein langes und zähes Ringen, bis Hochdorf einen Betreiber für eine neue Pflegeeinrichtung fand. 2008 hatte ein Bürgerentscheid zunächst dafür gesorgt, dass die damaligen Pläne wieder auf Eis gelegt wurden. In der Pflegebranche galt die Gemeinde von da an als „schwieriges Terrain“, erinnerte Bürgermeister Gerhard Kuttler in der Sitzung des Gemeinderats, „man musste das Vertrauen der Betreiber zurückgewinnen.“

Die Evangelische Heimstiftung baut die Pflegeeinrichtung auf ihrem 2800 Quadratmeter großen Grundstück im nördlichen Teil des Breitwiesenareals. Hochdorf ist einer der ersten Standorte in