Es gibt kein Geld, aber Zuwendung und Zeit. Die Ibus-Lernwerkstatt in Nellingen vermittelt jungen Flüchtlingen eine Ahnung von deutscher Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit im Arbeitsleben. Denn um Regeln und Verhalten geht es in erster Linie, wenn Zuwanderer ins Arbeitsleben integriert werden sollen. Die 18 bis 35 Jahre alten Männer erhalten in Kursen Einblicke in verschiedene Handwerksberufe und sie erwerben Grundfertigkeiten.

