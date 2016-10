Der Herbst hat untrüglich Einzug gehalten. Bunte Drachen tanzten am Tag der Deutschen Einheit über den Bürgergärten im S charnhauser Park am Himmel und unten am Boden wurde eifrig frischer Apfelsaft gepresst. Beim Drachenfest, das nun zum zehnten Mal stattfand, haben sich die Vereine Ostfilderns mächtig ins Zeug gelegt und nicht nur für das leibliche Wohl gesorgt. Kleine Besucher übten sich als Zirkusartisten, ließen sich im Geschichtenzelt verzaubern und stöberten gemeinsam mit den großen eifrig auf dem Trödel- und Kunsthandwerkermarkt.

