Die kommenden fünf Monate geht’s rund beim Theater unter den Kuppeln in Stetten. Derzeit werden drei Bühnenstücke vorbereitet. Die Farce „Außer Kontrolle“ hat am Samstag, 12. November Premiere. Am 26. und 27. November findet die große Tanzveranstaltung der hauseigenen Tanzschule in der Filderhalle statt.

Die vergangene Sommersaison war Pressesprecher Joachim Riesch zufolge „nicht berauschend“. Doch mit 90 Prozent Auslastung im Kindertheater, 70 Prozent beim Musical und 50 Prozent beim Sprechtheater wurde das Ziel erreicht: „Wir sind wirtschaftlich sehr zufrieden.“ Unter diesen Vorzeichen wird