Windkraftstandort auf dem Prüfstand

Anhörung des Petitionsausschusses in Winterbach

Ausgerechnet ForstBW soll Waldflächen an Investoren für den Bau von Windrädern „verramschen“. So lautet der Vorwurf der Bürgerinitiative Pro Schurwald. Sie hat deshalb beim Landtag eine Petition eingereicht. In einer weiteren Petition beklagen Bürger von Manolzweiler, sie würden von Windrädern umzingelt, sollten alle im Regionalplan vorgesehenen Vorranggebiete auf dem Schurwald genutzt werden. Eine Kommission des Petitionsausschusses kam gestern zu einer Anhörung nach Winterbach.