Wie man das Glück gefährdet

WERNAU: Andrea Späth veröffentlicht ihr zweites Buch „Die Ja-Frage“ - Geschichte in der Region angesiedelt

Was wäre, wenn . . .? Wenn Andrea Späth damals bemerkt hätte, dass ihr Kommilitone in sie verknallt ist? Dann hätte sie jedenfalls nicht dieses Buch „Das Ja-Wort“ geschrieben, zu dem sie beim Blick auf ein Foto aus Studienzeiten inspiriert wurde. Vielleicht hätte sie auch den falschen Mann geheiratet. Das Spiel mit Gedanken, was die Liebe mit Menschen macht, ist die Basis des zweiten Buchs der Wernauerin.