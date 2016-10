Wie viele Stare waren das gerade? 30? „Etwa 80“, entgegnet Gatter. „Die Anfänger unterschätzen die Schwärme.“ Und was für ein Vogel kreist dort oben? „Ein Bussard, er hält die Flügel leicht V-förmig über der Waagerechten.“ Lange ist die Liste auf den Stunden- und Tagesprotokollen, insgesamt können 230 Vogelarten am Randecker Maar vorbeiziehen. An diesem Tag ist auch die Kornweihe dabei, ein sehr seltener Greifvogel, die Forscher sind hoch erfreut. Stationen wie diese gibt es in Europa nur eine Handvoll. Die Station am Randecker Maar, auf 790 Meter Höhe, besteht seit 1970 und finanziert sich über einen Verein