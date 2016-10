Seit langem ist der Hochwasserschutz in Unterensingen Thema. Seit fünf Jahren wird darüber diskutiert, was erforderlich ist, um den Damm für ein hundertjähriges Hochwasserereignis zu rüsten. In der aktuellen Sitzung des Gemeinderats war nun Stefan Siber vom Ingenieurbüro Winkler und Partner aus Stuttgart zu Gast, das den Damm untersucht und die Kosten für seine Ertüchtigung errechnet hatte. Der Deich ist an manchen Stellen nicht hoch genug, an anderen undicht, und seine Standsicherheit ist teilweise durch Bäume oder Wühlmäuse gefährdet.

Der Gemeinderat stellte sich die Frage, ob der Damm für ein