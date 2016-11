(red) - Die Wohngemeinschaft für Senioren (WGfS) in Filderstadt hat den 1. Preis des Deichmann-Förderpreises für Integration in der Kategorie „Berufliche Förderung durch Unternehmen“ gewonnen. Er ist mit 15 000 Euro dotiert. Der Pflegedienstleister gibt aktuell 27 benachteiligten Jugendlichen und Menschen mit Behinderung eine Ausbildung und eine Chance für das Berufsleben. Dazu werden sie von erfahrenen Ausbildern, Lehrkräften und Sozialpädagogen unterstützt. Ein Netzwerk von Firmen bietet den Einstieg in den Arbeitsmarkt.

