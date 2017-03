In den Meeren schwimmen riesige Plastikinseln, die für zahlreiche Wasserbewohner Krankheit und Tod bedeuten. Darauf will der Nabu Plochingen-Reichenbach mit seiner „Zero Waste“-Woche, die morgen startet, aufmerksam machen. „Zero Waste“ heißt auf deutsch „Null Müll“. Über digitale Kanäle erhalten die Teilnehmer der Nabu-Aktion Tipps, wie sie Plastikmüll vermeiden können. Außerdem können die Leute ihre Erfolge in Fotos dokumentieren und nachhaltige Preise gewinnen.

Den Organisatoren geht es darum, zum Nachdenken anzuregen, nicht zu verlangen, sofort gar keinen Müll mehr zu produzieren. Jürgen Kroll aus