Wenn bei der Realschule auf dem Katzenstein alle Parkplätze belegt sind und sich die Schüler in Musiker, Tänzer und Rockröhren verwandeln, ist Festivalzeit in Wernau. Catstone-Festival, um genauer zu sein. Schon eine halbe Stunde vor Beginn herrschte im Schulgebäude auf den Gängen emsiges Wuseln und man spürte förmlich die Aufregung und das Lampenfieber bei Schüler und Lehrern. Die Turnhalle füllte sich immer mehr, schnell waren die begehrten Plätze dicht an der Bühne belegt. Dann hieß es Licht aus, Spot an für Marius Lauer. Er ist ehemaliger Realschüler und seit sieben Jahren der