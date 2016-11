Von Greta Gramberg

„Unnötige Mehrfachstrukturen“ – diese Phrase verheißt in der Regel nichts Gutes. Wenn sie aufkommt, muss meist irgendwer um seinen Arbeitsplatz bangen. Doch bei den Kirchengemeinden St. Konrad in Plochingen, Heilig Kreuz in Altbach und Deizisau sowie St. Michael in Reichenbach, Hochdorf und Lichtenwald verhält es sich anders: Hier hoffen die Kirchengemeinderäte, künftig „unnötige Mehrfachstrukturen“, die sie in ihrem gemeinsamen pastoralen Konzept beschreiben, abbauen zu können. Denn die Verwaltungsarbeit, die sie zu bewältigen haben, ist zeitintensiv – und immer weniger Ehrenamtliche sind bereit dazu.

