Der böse Drache zeigt ein triumphierendes Grinsen, der Ritter liegt verstört am Boden. Er hat vergeblich gekämpft. Die Theaterspinnerei erzählt in der alten Güterhalle am Bahnhof in Kirchheim in ihrem neuen Stück „Die Weltmaschine“ die Geschichte eines Kampfes „gegen die Windmühlen der Zeit“. Geschrieben hat sie Hausautor Stephan Hänlein. Die Weltmaschine ist eine Metapher für die moderne Welt, die „immer mehr von der digitalen Technik gesteuert, gestaltet und beherrscht wird“.

Drei Personen, allesamt Loser und Singles, bekommen per Post das Equipment, mit dem sie Zugang zu allumfassender Kommunikation