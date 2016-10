Von Daniela Haußmann

Wenn Wolf Rühle zwischen April und September an den Wernauer Baggerseen durch sein Fernglas blickt, fehlt von Haubentauchern, Blässhühnern und Co. jede Spur. In dieser Zeit meiden die Vögel das Gewässer aus gutem Grund, wie das Vorstandsmitglied des Nabu-Nürtingen weiß. Denn in der Tiefe des idyllischen Naturschutzgebietes gehen Welse auf Jagd.

Ausgewachsene Exemplare von Europas größtem Süßwasserfisch bringen es mit Leichtigkeit auf 1,50 bis 1,80 Meter Länge und ein Gewicht von bis zu 50 Kilogramm. Da der Wels aber sein ganzes Leben lang wächst, kann er unter günstigen Bedingungen sogar deutlich größer und schwerer werden.