(red) -Zusätzlich zu den in der jüngsten Berichterstattung genannten Personen der Konfirmandengruppe Pfarrer Schilling/Pfarrerin Keck, Stadtkirche II und Paul-Gerhardt-Kirche am Sonntag, 7. Mai, ab 9.30 Uhr in der Stadtkirche St. Blasius werden auch Jonas Szegedi und Tobias Weidlich konfirmiert.

