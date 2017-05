„Man kann sich nur wenige Taten vorstellen, die moralisch tiefer stehen“, sagte Richter Alexander Brost. Ihm war bei aller beruflichen Distanz die Erschütterung über den Fall anzumerken, den ein Schöffengericht in Nürtingen verhandelte: Ein Altenpfleger hatte Frauen, für die er verantwortlich war, geschlagen. Die Tat, die im Gesetz als „Misshandlung Schutzbefohlener“ bezeichnet wird, hatte sich in der Nacht auf den 7. Juli 2015 in einem Nürtinger Pflegeheim ereignet.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w