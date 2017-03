Reichenbach (aia) - Auf den neuen Drogeriemarkt, der auf dem bisherigen Lidl-Gelände in Reichenbach entstehen soll, wartet die Bevölkerung. Dass Lidl ein Stück weiter in Richtung des Ortszentrums rückt und sich zudem vergrößert, stößt allerdings auch auf Ablehnung, beispielsweise bei Anwohnern und der Nachbargemeinde Lichtenwald. Der Reichenbacher Gemeinderat hält sich dagegen an ein Gutachten, das dem größeren Lidl keine schädliche Wirkung auf andere Geschäfte zuschreibt.

Lidl zieht wenige Grundstücke weiter und baut dort einen Markt mit fast 1500 Quadratmetern Fläche, also deutlich mehr als die 800 Quadratmeter