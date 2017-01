(eli) - Im Bericht „Sorge wegen des Wasserverlusts“ in der Ausgabe vom 18. Januar, wurde versehentlich eine falsche Zahl genannt. Der Wasserverlust im Jahr 2015 in Köngen betrug nicht, wie irrtümlich gemeldet, 51 Kubikmeter, sondern laut Statistik der Gemeinde 51 762 Kubikmeter, also 8,33 Prozent. Auf diese Zahl bezog sich das Zitat von Gemeinderat Bernd Vogel (SPD), der die Entwicklung mit Sorge sieht. Haushalte seien angehalten, jeden Tropfen Wasser zu sparen, während im öffentlichen Raum so viel verloren gehe.

