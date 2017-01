(red) -500 Jahre nach dem Start der Reformation sitzen bei den Ökumenischen Tagen am Samstag, 4. Februar, und Sonntag, 5. Februar, in Ostfildern katholische, evangelische und evangelisch-methodistische Kirchengemeinden und erstmals auch Prisma, die Freie Christliche Gemeinde, an einem Tisch.

Wenn sie alle miteinander über ihre Kirchen reden, könnte es über Arbeitsfelder sein: Wie macht denn Ihr es mit eurer Jugendarbeit, mit der Musik, mit den Senioren? Stattdessen entschied sich das elfköpfige Vorbereitungsteam für Elementares: An welchen Gott glauben wir eigentlich? Was macht Kirche zu Kirche, was vermissen wir