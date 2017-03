Das ist eine Frage, die ich als Klinikseelsorgerin öfters höre. Warum habe ausgerechnet ich Krebs bekommen? Warum muss ich leiden? Natürlich ist im ersten Schock oder in großer Belastung diese Frage auch mehr als verständlich und als Ausdruck großer Überlastung zu sehen. Und doch macht mich diese in der heutigen Gesellschaft so oft gestellte Frage auch immer mehr ratlos. Denn mir werden immer wieder einige Erklärungen geliefert, warum es manche Personen gerade nicht treffen dürfte.

„Ich habe mir mein ganzes Leben nichts zu schulden kommen lassen, war immer für andere da!“ Diese Argumentation ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. In der