Der Spruch „Von dr Alb ra“ wird zur Diffamierung der Albbewohner meist mit humorvollem Unterton benutzt, aber das hinterwäldlerische Image hängt in den Köpfen der Städter fest. Dabei spielte gerade die Schwäbische Alb in der europäischen Kultur- und Siedlungsgeschichte eine bedeutende Rolle. Deshalb war das Dorf Hülben am Wochenende das Mekka für Hobbyarchäologen und wissenschaftliche Koryphäen. 300 Besucher waren zum Kolloquium „100 000 Jahre Menschheitsgeschichte auf der Schwäbischen Alb“ in die Rietenlauhalle gekommen, wenige hundert Meter vom Heidengraben entfernt, der größten keltischen Siedlung Europas im