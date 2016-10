(red) -In Leinfelden-Echterdingen tauchen E-Mails auf mit dem Absender „Versorgungstechnik Stadtwerke“ oder „Versorgungstechnik II“, in denen Folgendes behauptet wird: „Wir haben festgestellt, dass Ihre Heizung/Heizanlage nicht mehr den neuesten energetischen Verordnungen entspricht. Gerne würden wir Ihre Heizung ohne Mehrkosten für Sie durch eine neue ersetzen. Eine zusätzliche Förderung (Geldauszahlung) kommt in Ihrem PLZ Gebiet dazu. Bitte vereinbaren Sie einen Termin zur kostenlosen und unverbindlichen Erstberatung.“ Die Stadtwerke LE weisen darauf hin, dass sie nicht der Urheber der Mails sind. Die Plattform Verbraucherschutz.de