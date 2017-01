Warnsignale ernst nehmen

KREIS ESSLINGEN: Chronische Herzschwäche wird oft zu spät erkannt - Kardiologe: Behandeln statt dran gewöhnen

Er oder sie hat ein schwaches Herz - das sagt sich leicht dahin. Herzschwäche wird aber als Krankheit oft zu spät erkannt und behandelt. Sie ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland, nach der koronaren Herzerkrankung (Gefäße) und dem akuten Infarkt. Deshalb hat die Deutsche Herzstiftung kürzlich eine Aktion gestartet. Professor Christian Herdeg, Kardiologe am Ruiter Medius-Krankenhaus, greift das Thema ebenfalls in seinen Vorträgen immer wieder auf.