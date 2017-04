(pd) - Altbachs Bürgermeister Wolfgang Benignus verkündete dem Gemeinderat einen warmen Geldregen in die Gemeindekasse. Das Land stockte die Zuschüsse für die Ortskernsanierung und das Rathaus um 950 000 Euro auf. Bis zu 50 000 Euro erhält die Gemeinde, weil sie in das Förderprogramm des Bundes für die Breitbandversorgung aufgenommen wurde. Benignus verzichtete auf die kurzfristige Einladung, den Bescheid in Berlin abzuholen. „Staatssekretär Markus Grübel bringt ihn mit, wenn er nach Altbach kommt.“ Der Bescheid für das Bundesprogramm Sprach-Kitas ist mit jährlich 25 000 Euro verbunden. Die Stelle wird nun ausgeschrieben, ein Verbund