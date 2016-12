„Bismillah! - Bismillah! - Bismillah! “, rufen die Kinder und klatschen dazu im Takt auf ihre Oberschenkel und in die Hände. Sie sitzen zu neunt in einem Klassenzimmer der Wielandschule Sielmingen im Halbkreis um ihre Lehrerin herum. Erst seit vier Wochen erteilt Tuyrak Vural den Erstklässlern islamischen Religionsunterricht sunnitischer Prägung. Wie das Anfangsspiel zeigt, haben die Kinder in dieser Zeit schon etwas gelernt: „Bismillah“ ist eine arabische Lobpreis-Formel, die zu Beginn fast jeder Sure des Korans steht.

Die 33 Jahre alte Vural hat erst vor kurzem ihr Referendariat beendet und ihr