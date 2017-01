(red) - Die Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke in Nürtingen, Kirchstraße 17, bietet einen Informations- und Motivationskurs für alkoholauffällige Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zur Vorbereitung auf die MPU an. Insgesamt stehen acht Kursabende an. Der nächste Kurs steigt am Mittwoch, 1. Februar. Um Anmeldung bei der Psychosozialen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke wird bis spätestens morgen unter Tel. 07022 / 93 24 40 wird gebeten.

